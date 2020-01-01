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На Донбассе увеличилось число обстрелов

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Накануне было зафиксировано 14 обстрелов, а с начала текущих суток противник уже дважды открывал огонь по защитникам Новотроицкого.
Противник 14 раз нарушил режим прекращения огня
Противник 14 раз нарушил режим прекращения огня
mil.gov.ua

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил пять обстрелов по позициям ВСУ:

  • вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник произвел 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
  • в районе населенного пункта Авдеевка - из противотанкового ракетного комплекса совершили 3 выстрела, а также стреляли из станкового противотанкового гранатомета;
  • рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

  • дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм выпустили 5 мин из 82-мм миномета - 8 мин;
  • дважды вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • два раза в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета выпустили 3 мины из миномета калибра 82 мм - 6 мин;
  • неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого, потерь нет.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, Операция объединенных сил
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