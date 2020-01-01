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В Украине 40 населенных пунктов остались без света

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Снегопады и сильные порывы ветра обесточили более 40 населенных пунктов в двух областях - Одесской и Ивано-Франковской.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго
Facebook/ SCM.ukraine

В Украине по состоянию на утро среды, 5 февраля, из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остается 41 населенный пункт в двух областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковская - 17", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, накануне украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.

А сегодня сообщалось, что Украину накрыл штормовой циклон Petra. В ближайшие сутки осадки и сильные ветра будут усиливаться.

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Теги: Одесская область, непогода, электричество, энергоснабжение, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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