Топ из Макдональдса. Кто возглавил железную дорогу

Кабинет министров назначил Желько Марчека временно исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци.

В Украине снова активно взялись за реформу железной дороги. С предыдущим председателем правления Укрзализныци, Евгением Кравцовым, контракт был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании. Вместо него Кабинет министров назначил словенца Желько Марчека временно исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци.

Корреспондент.net разбирался в биографии нового ответственного за украинскую железную дорогу.

Давно в Украине

Марчек - член правления Укрзализныци с июня 2016 года.

До того почти 13 лет он занимал руководящие должности в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании Нова Пошта. Также работал директором по персоналу ПАО Днепроспецсталь и группы Starlightmedia, был независимым членом наблюдательного совета Укрросметалл.

Согласно ежегодной декларации Марчека за 2018 год, в его собственности 5 часов на общую сумму около 200 тысяч гривен, Mercedes 2012 года за 1 млн 16 тысяч гривен, квартиры в Украине и Сербии. За 2018 он задекларировал 4 миллиона 759 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы, то есть в правлении Укрзализныци.

Планы Марчека

Словенец говорит, что в ближайшие пять лет Укрзализныця будет избавляться от ненужных активов и сокращать персонал. В 2020 году административный персонал планируют сократить на 40-50%. Производственные функции и кадры будут сохранены, а где необходимо - даже усилены.

Марчек понимает, что действия, которые будут предприняты, покажутся непопулярными, но для того, чтобы работа на УЗ была привлекательна по многим параметрам, включая заработную плату, нужно пойти на это.

"Сегодня Укрзализныця тратит половину доходов на оплату труда. Даже в соседней Польше или Казахстане данный показатель вдвое меньше. Мы "проедаем" доходы, а заработная плата на украинской железной дороге является самой низкой среди стран-соседей. Мы нуждаемся в квалифицированных кадрах, хотим, чтобы они остались в Украине, а не отправлялись на заработки за границу", - сказал Марчек.

Сейчас на балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. От активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи, намерены избавиться. Речь идет, в том числе, о закрытии здравниц, пансионатов и детских лагерей.

"На сегодняшний день, имея один из крупнейших в Евразии коэффициент изношенности, мы на закупку материалов и услуг тратим только 9%. Железнодорожные перевозчики в других странах - 20-34%. При таких условиях существенно обновить подвижной состав и модернизировать инфраструктуру просто невозможно", - подчеркнул Марчек.

Немцы помогут

Кроме нового руководителя иностранца Укрзализныця подписала еще один меморандум с немецкой железной дорогой Deutsche Bahn. В меморандуме говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

"Мы понимаем, что на начальных этапах речь идет о сотрудничестве консультационного характера. Надеемся, что со временем мы сможем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Документ предусматривает три этапа сотрудничества:

- первый: заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев.

- второй: реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа, стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу, этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года.

- третий: поддержка в сфере управления.

Ориентировочный срок стратегического партнерства - 10 лет.

Предшественник

Контракт с предыдущим председателем правления Укрзализныци, Евгением Кравцовым, был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании. По словам самого Кравцова, согласно условиям контракта, он должен получить значительную денежную компенсацию.

Кравцову могут выплатить компенсацию в размере годового оклада от его зарплаты. Ранее сообщалось, что в 2018 году месячный оклад Кравцова составлял около 570 тысяч гривен.