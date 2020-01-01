СБУ блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ

Вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании.

СБУ блокировала поставки коммерческой фирмой неисправных агрегатов на ГП "Харьковский бронетанковый завод", сообщает пресс-центр ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно было заплатить за агрегаты почти 2,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поставленные запасные части являются технически неисправными.

Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании.

"В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию", - добавили в ведомстве.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилище фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе.

Сейчас директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "законченное покушение на преступление" и "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

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