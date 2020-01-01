Арахамия: После прослушки Гончарука Разумков запретил приходить с телефоном

В Верховной Раде и Кабинете министров усилили меры безопасности. К главе парламента запретили приходить с телефонами после прослушки премьер-министра.

Нардеп уточнил, что это его личное предположение Пресс-служба Верховной Рады

После скандала с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде и Кабинете министров усилили меры безопасности. Об этом рассказал глава фракции Слуги народа Давид Арахамия в комментарии Буквам.

На вопрос, есть ли уже понимание, кто записывал разговоры в Кабмине, Арахамия выразил мнение, что это мог быть кто-то из участников встречи. Нардеп уточнил, что это его личное предположение.

"Я не разбирался глубоко в этой теме, но мое мнение, что писал кто-то из участников встречи. Кто именно – это уже теории заговора. Кабинеты проверили, в кабинетах ничего нет", - сказал нардеп.

Арахамия уточнил, что после этого были ужесточены охранные меры.

"После этого сильно ужесточилась тема охраны, и к Разумкову уже с телефоном не зайдешь. Также и по Кабмину и министрам. Это не очень удобно: если заседание по полтора часа, то потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков", – рассказал он.

Между тем генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что результаты расследования прослушки Гончарука будут обнародованы в течение ближайшего времени.

"На протяжении недели-двух мы сообщим о результатах Президенту и обществу", - сказал он на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Дело расследует Служба безопасности Украины.

Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

Сам Гончарук заявил, что против президента Зеленского и правительства Украины недоброжелателями ведется целенаправленная кампания. А утром 17 января написал заявление об отставке, которое Зеленский в итоге не принял.

В свою очередь СБУ открыла уголовное дело по факту незаконной прослушки в кабинете Гончарука.

Недавно СМИ сообщили, что Зеленский знает, кто прослушивал Гончарука. "Ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов", - утверждало Зеркало недели.

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