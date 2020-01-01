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В Раде созывают заседание комитета из-за 1+1

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Александр Ткаченко назвал обыски на телеканале "опасным прецедентом" и хочет созывать внеочередное заседание комитета Рады.
Нардеп Ткаченко созывает заседание комитета ВР из-за 1+1
Нардеп Ткаченко созывает заседание комитета ВР из-за 1+1
пресс-служба Слуги народа

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что обыски в помещении телеканала 1+1 являются возмутительной историей и опасным прецедентом, сообщает tsn.ua.

В связи с этим в ближайшее время он намерен созвать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. 

"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили – почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - прокомментировал он.

Также сотрудники телеканала сообщили, что во время обысков в офисе правоохранители изъяли два старые системные блоки и флешку со свадебными фото.

"Ничего не нашли, искали спецсредства, на которые записывали Гончарука. Изъяли два старые системные блоки и флешку со свадебными фото", - рассказали сотрудники.

По их словам, в офисе 1 + 1 изъяли гораздо меньше, чем дома у журналистов.

"В Куксина, у Данько происходили обыски. У них изъяли личные вещи - лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты (у Данько - ред.). Они еще искали Низовцева, он в постановлении суда, но он уже три года не работает на телеканале", - рассказали журналисты.

Накануне сообщалось, что СБУ проводит обыски в здании телеканала 1+1. Позже СБУ назвала причину обысков на 1+1.

 

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Теги: СБУ, Рада, обыск, Александр Ткаченко, 1+1, прослушка, комитеты ВР, телеканал 1+1, обыски, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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