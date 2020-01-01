На Донбассе ранен украинский военный

Сепаратисты выпустили 15 мин из 120-мм миномета по бойцам ООС.

Вчера, 5 февраля, в результате обстрелов сепаратистов на Донбассе получил ранение один боец ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

С началом этих суток, 6 февраля, боевики из 120-мм миномета выпустили 15 мин по бойцам ООС возле населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение, - говорится в сообщении.

Обстрелы велись в районе Песков, рядом с Новотроицком, неподалеку Широкиного, вблизи Марьинки, рядом с Авдеевкой, рядом с Ореховым, неподалеку с населенным пунктом Счастье, поблизости с Майским.

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