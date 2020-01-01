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Экс-главного архитектора Киева отпустили на поруки

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Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда.
ВАКС отпустил на поруки экс-главного архитектора столицы
ВАКС отпустил на поруки экс-главного архитектора столицы
facebook.com/HACCUkraine

Высший антикоррупционный суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева, которого подозревают в злоупотреблениях во время завершения строительных работ. Об этом сообщает  САП.

Сообщается, что ВАКС не поддержал требование обвинения о задержании чиновника с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и отпустил бывшего главного архитектора столицы на поруки двум народным депутатам и архитектору.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения", - говорится в сообщении.

Избрание меры пресечения еще одному подозреваемому по делу запланировано на 15:00 7 февраля, сообщили в САП.

В САП не называют имя чиновника, однако СМИ сообщают, что это скорее всего Сергей Целовальник, который был главным архитектором столицы в 2010-2015 годах.

Ранее НАБУ совместно с СБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении ущерба свыше 9,3 млн грн  территориальной общине столицы.

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Теги: депутаты, суд, архитектор, Вакс, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
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Источник: korrespondent.net

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