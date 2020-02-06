Нардеп во время заседания играл на планшете

Депутат от группы За будущее во время рассмотрения закона о рынке земли играл на планшете в шахматы.

Нардеп играет в шахматы во время работы Рады УНН

При рассмотрении законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли в Украине нардеп от депутатской группы За будущее Дмитрий Лубинец играл в шахматы на планшете. Соответствующее фото обнародовало агентство УНН.

На снимке четко видно, что народный депутат от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец играет в шахматы на планшете во время рассмотрения законопроекта о рынке земли. Другой нардеп стоит за его спиной и наблюдает за игрой.

УНН

Ранее сегодня "слугу" поймали за просмотром сериала в зале Рады. Пока в зале происходили стычки и блокирование трибуны, нардеп от Слуги народа удобно расположился в кресле с ноутбуком и смотрел фильм.

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