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Нардеп во время заседания играл на планшете

Комментариев: 2
Депутат от группы За будущее во время рассмотрения закона о рынке земли играл на планшете в шахматы.
Нардеп играет в шахматы во время работы Рады
Нардеп играет в шахматы во время работы Рады
УНН

При рассмотрении законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли в Украине нардеп от депутатской группы За будущее Дмитрий Лубинец играл в шахматы на планшете. Соответствующее фото обнародовало агентство УНН.

На снимке четко видно, что народный депутат от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец играет в шахматы на планшете во время рассмотрения законопроекта о рынке земли. Другой нардеп стоит за его спиной и наблюдает за игрой.

 УНН
 

Ранее сегодня "слугу" поймали за просмотром сериала в зале Рады. Пока в зале происходили стычки и блокирование трибуны, нардеп от Слуги народа удобно расположился в кресле с ноутбуком и смотрел фильм.

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Теги: шахматы, фото, Рада, Верховная Рада, планшет, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Carelessangel    06.02.2020, 21:03
Оценка:  0
Carelessangel
опзж пёс жЮлю облить бензином и спалить
Мухоморище    06.02.2020, 20:40
Оценка:  -2
Мухоморище
Ладно хоть не онанировал.
Lyonya-Space    06.02.2020, 20:58
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Не судите по себе.
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