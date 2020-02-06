Обыски у журналистов. Дело "пленок Гончарука"

СБУ провело обыски на телеканале 1+1 в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Дело о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука получило неожиданный оборот. СБУ пришло с обысками к журналистам проекта Гроші, который выходит на телеканале 1+1.

Журналисты заявляют о политическом давлении, СБУ уверяет, что действует в рамках законодательства, разборки дошли до фракции Слуга народа в парламенте и даже президента.

Обыск

5 февраля Служба безопасности Украины пришла с обысками на телеканал 1+1 в редакцию программы Гроші, продюсером которой был нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

Следственные действия также провели по месту жительства журналистов 1+1 и сотрудников Управления государственной охраны.

У СБУ есть подозрения, что один из журналистов мог быть причастен к публикации аудиозаписей совещания премьер-министра Алексея Гончарука, на которой присутствовали министр финансов Оксана Маркарова и первый заместитель Национального банка Катерина Рожкова.

На аудиозаписях несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президента, а также причин и последствий повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о “примитивном” представлении президента об экономике, а себя называет в ней “профаном”.

После резонанса вокруг “пленок” Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. Он пояснил, что хочет нивелировать любые спекуляции на тему якобы неуважения членов правительства и его лично к Зеленскому. Вечером 17 января президент встретился с Гончаруком и не принял его отставку, заявив, что дает ему шанс.

1+1 против СБУ

Группа 1+1 медиа обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и главам правоохранительных органов с требованием отреагировать на “чрезвычайные и беспрецедентные” обыски Службы безопасности Украины.

В письме, которое также было направлено дипломатическим представительствам и международным организациям, утверждается, что следователи СБУ во время обысков допустили “ряд грубых нарушений”, а сами следственные действия “противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности”.

Группа 1+1 расценивает действия СБУ как “политический шантаж и способ давления на свободу медиа”.

В СБУ отмечают, что действовали законно на основании постановления судьи. В службе уверяют, что следственные действия никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность.

Разборки внутри власти

Аудиозапись прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит доказательства того, что к ее появлению может быть причастен нардеп фракции Слуга народа Александр Дубинский.

Оригинал файла прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, опубликованный Дубинским в собственном телеграмм-канале, содержит запись в метаданных о том, что этот файл обрабатывался на компьютере с именем пользователя "KUKSIN".

Дело в том, что Дубинский, публикуя аудиозапись, загрузил ее в Телеграмм именно в качестве файла, таким образом, запись не была автоматически обработана мессенджером и сохранила первоначальные данные о ее происхождении.

В управлении журналистских проектов 1+1 Продакшн, где снимают программу Дубинского, работает корреспондентом Евгений Куксин. Именно его рабочий компьютер изъяла СБУ и у него дома прошли обыски.

Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции Слуга Народа сказал, что ему точно известно, что запись разговоров Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала 1+1.

На заседании фракции 6 февраля экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его поддержал Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

На это Зеленский ответил, что владеет точной информацией, что к монтированию записей, которые были обнародованы, причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали прямо на рабочих компьютерах.

На это Дубинский сказал, что людям все равно, кто записывал, а важно, что думает премьер-министр, и это работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф, следственный процесс продолжается.

Арахамія - про суперечку Зеленського з Дубінським і Ткаченком pic.twitter.com/1ofu9PcPFm — Roman Kravets (@RomanKravets) February 6, 2020

Позже Зеленский прокомментировал ситуацию и публично. “К сожалению, у Грошей обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал, и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил”, — рассказал Зеленский во время посещения Львовской области.