Рынок земли: Рада рассмотрела 200 правок к закону
Парламент рассмотрел около 200 правок из четырех тысяч к закону о рынке земли и ни одну не поддержал.
Верховная рада Украины рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает РБК-Украина.
Всего в документе 4018 правок. Парламентарии рассмотрели 184 правки.
После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто.
Как сообщалось, нардепы начали рассмотрение закона на утренеем заседании только перед самым перерывом из-за потасовок, блокирования трибуны и президиума.
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