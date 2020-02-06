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Рынок земли: Рада рассмотрела 200 правок к закону

Комментариев: 2
Парламент рассмотрел около 200 правок из четырех тысяч к закону о рынке земли и ни одну не поддержал.
Всего в документе 4018 правок
Всего в документе 4018 правок
Верховная Рада

Верховная рада Украины рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Парламентарии рассмотрели 184 правки.

После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто.

Как сообщалось, нардепы начали рассмотрение закона на утренеем заседании только перед самым перерывом из-за потасовок, блокирования трибуны и президиума.

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Теги: законы, Земля, Рада, закон, Верховная Рада, законопроект, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ШтормЗайцев    06.02.2020, 22:27
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Тупые слуги тупых избирателей могут только членом на рояле играть. Последствия их законотворчества будут печальными.
ТТ69    06.02.2020, 22:09
Оценка:  -1
ТТ69
сначала продают, потом мы наш мы новый.......проходили уже.......расторопность как при поносе ни к чему хорошему не приводит
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