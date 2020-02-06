Рынок земли: Рада рассмотрела 200 правок к закону

Парламент рассмотрел около 200 правок из четырех тысяч к закону о рынке земли и ни одну не поддержал.

Всего в документе 4018 правок Верховная Рада

Верховная рада Украины рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает РБК-Украина. Всего в документе 4018 правок. Парламентарии рассмотрели 184 правки. После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто. Как сообщалось, нардепы начали рассмотрение закона на утренеем заседании только перед самым перерывом из-за потасовок, блокирования трибуны и президиума. Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент