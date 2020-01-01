В "ДНР" перевернулся автобус: 22 раненых, есть жертвы

В результате аварии с участиев автобуса два человека погибли, еще 22 пострадали. Среди пострадавших - трое детей.

В так называемой "Донецкой Народной Республике" под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус Горловка - Севастополь. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как сообщается, всего в автобусе находилось 29 человек.

По данным "спасателей" так называемой "ДНР", в результате аварии два человека погибли, еще 22 пострадали. Среди пострадавших - трое детей.

Ранее сообщалось, что под Одессой перевернулся автобус с 19 пассажирами. Двух пострадавших отвезли в Одесскую областную клиническую больницу в сопровождении полиции.

Напомним, что от непогоды пострадали несколько областей Украины. Из-за снегопада и сильного ветра в ряде регионов повалены сотни деревьев, образовались крупные пробки. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач.

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