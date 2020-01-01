На Прикарпатье задержали группу сутенеров

Жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей привлекли к занятию проституцией восемь женщин.

На Прикарпатье полиция задержала группу лиц, которые занимались сутенерством. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что в четверг сотрудники полиции с привлечением спецподразделения КОРД задержали группу лиц из четырех лиц, которая обеспечивала занятие проституцией нескольких женщин на Прикарпатье.

Правоохранители установили, что задержанные - жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей. Это три женщины возрастом 23, 27 и 28 лет и 38-летний мужчина.

Установлено, что в период с октября 2019 по февраль 2020 года они привлекли к занятию проституцией восемь женщин из восточных областей.

За час оказания интимных услуг сутенеры получали от двух тысяч гривен.

Во время обыска в салоне автомобиля организатора группы изъяли черновые записи, "прейскурант цен", денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В отношении задержанных лиц решается вопрос о сообщении подозрения по части 2 статьи 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

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