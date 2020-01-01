Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Прикарпатье задержали группу сутенеров

Комментариев: 0
Жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей привлекли к занятию проституцией восемь женщин.
Полиция разоблачила группу сутенеров на Прикарпатье
Полиция разоблачила группу сутенеров на Прикарпатье
if.npu.gov.ua
 
На Прикарпатье полиция задержала группу лиц, которые занимались сутенерством. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
 
Отмечается, что в четверг сотрудники полиции с привлечением спецподразделения КОРД задержали группу лиц из четырех лиц, которая обеспечивала занятие проституцией нескольких женщин на Прикарпатье.
 
Правоохранители установили, что задержанные - жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей. Это три женщины возрастом 23, 27 и 28 лет и 38-летний мужчина.
 
Установлено, что в период с октября 2019 по февраль 2020 года они привлекли к занятию проституцией восемь женщин из восточных областей.
 
За час оказания интимных услуг сутенеры получали от двух тысяч гривен.
 
Во время обыска в салоне автомобиля организатора группы изъяли черновые записи, "прейскурант цен", денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. 
 
В отношении задержанных лиц решается вопрос о сообщении подозрения по части 2 статьи 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
 

В центре Киева накрыли бордель, действовавший под видом массажного салона

Ранее сообщалось, что в одном из отелей Донецкой области разоблачили группировку, которая предоставляла секс-услуги постояльцам. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: проституция, фото, Прикарпатье, полиция, сутенеры, сутенер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь