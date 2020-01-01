На Донбассе сократилось количество обстрелов
За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, один военный был ранен. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы возле Красногоровки, дважды обстрелы велись рядом с Ореховым. Огневую активность зафиксировали также в районе населенного пункта Новолуганское.
Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение, - уточнили в ООС.
С начала текущих суток российские противник огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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