На Донбассе сократилось количество обстрелов

С начала текущих суток обстрелов не було, а за предыдущие сутки их было четыре. Один военный получил ранение.

На Донбассе за сутки зафиксировано четыре обстрела mil.gov.ua

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, один военный был ранен. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле Красногоровки, дважды обстрелы велись рядом с Ореховым. Огневую активность зафиксировали также в районе населенного пункта Новолуганское.

Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение, - уточнили в ООС.

С начала текущих суток российские противник огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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