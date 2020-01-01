Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В пятницу ожидается сильный ветер, осадки постепенно прекратятся, однако похолодание будет усиливаться.

Погода в Украине в ближайшее время ухудшится, в частности, ожидается сильный ветер и дальнейшее снижение температуры. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается, в течение суток 7 февраля в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Вместе с тем, 7-9 февраля ожидается ослабление осадков и существенное похолодание. Снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

А в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Тем временем в пресс-службе Укравтодора сообщили, что по состоянию на 6 утра в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях местами снег.

В Полтавской области наблюдается образование переметов при сильных порывах ветра, на остальных областях без существенных осадков.

В областях, где был снег, на почве образовался снежный покров высотой 6-8 см, а в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черновицкой и Одесской областей местами до 15-20 см.

Напомним, на днях Украину накрыл штормовой циклон Petra. До конца недели похолодание в Украине усилится, местами продолжатся снегопады.

А накануне сообщалось, что от непогоды пострадали несколько областей Украины.

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