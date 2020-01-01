Без света остаются 200 населенных пунктов

Без электроснабжения остались села в восьми областях. Больше всего пострадала Одесская область.

Непогода в Украине обесточила 203 населенных пункта в восьми областях. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 203 населенных пункта в восьми областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16, Николаевская - 11, Черновицкая - 11, Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецка - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в пятницу ожидается сильный ветер, осадки постепенно прекратятся, однако похолодание будет усиливаться.

Накануне сообщалось, что из-за снегопада и сильного ветра в ряде областей повалены сотни деревьев, образовались крупные пробки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet