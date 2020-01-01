Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Без света остаются 200 населенных пунктов

Комментариев: 0
Без электроснабжения остались села в восьми областях. Больше всего пострадала Одесская область.
203 населенных пункта остаются без света
203 населенных пункта остаются без света
Всеволод Ковальчук/Facebook

Непогода в Украине обесточила 203 населенных пункта в восьми областях. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 203 населенных пункта в восьми областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16, Николаевская - 11, Черновицкая - 11, Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецка - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в пятницу ожидается сильный ветер, осадки постепенно прекратятся, однако похолодание будет усиливаться. 

Накануне сообщалось, что из-за снегопада и сильного ветра в ряде областей повалены сотни деревьев, образовались крупные пробки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: свет, Одесская область, непогода, энергоснабжение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь