Куда пойти в Киеве на выходных 8-9 февраля

В предстоящие февральские выходные в Украине нет никаких государственных праздников. Тем не менее киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести уик-энд с семьей и друзьями. Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 8-9 февраля 2020 года. В столице запланировано несколько концертов и перформансов.

Продолжает функционировать "Різдвяна країна на ВДНГ", Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". В предстоящие выходные в украинской столице пройдет Уик-энд вареников, сейл-маркет от Всі.Свої, боксерский поединок за звание чемпиона мира с участием украинского атлета Артема Далакяна, первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2020.

Всі. Свої. Большие скидки

8-9 февраля на Всі.Свої с сейла осенне-зимней коллекции одежды, обуви и аксессуаров стартует новый сезон маркетов. Ожидаются честные скидки 20-70%, подарки, специальные предложения, розыгрыши. Грандиозную распродажу своей продукции устраивают несколько сотен украинских брендов. Начало в 10.00

Где: Киев, D12, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход бесплатный

Зимова Країна на ВДНГ

“Зимова країна” открыла свои двери уже пятый год подряд. Тематический парк-фестиваль стал традицией для киевлян и гостей столицы. Посетить его можно до 1 марта 2020 года. В этом году территорию значительно расширили, добавили уникальные локации для взрослых и детей. Здесь разместили огромный каток под открытым небом, ярмарку “Корпорация подарков” с фудкортами, один из которых - “Баварский дворик” находится в теплом закрытом помещении.

Среди развлечений: тюбинговые горки, экстремальные аттракционы и веревочный парк на деревьях, тропическая ферма “Планета бабочек”, контактный зоопарк Animal Park, специальная серия кинопоказов и квестов от “Центра семейного досуга Teleport 360” и многое другое. Функционирует “Замок ледовых скульптур”, тематика в этом году посвящена мультфильму “Мавка. Лісова пісня”.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 100 грн.

Winterra. Легенда казкового краю

С 12 декабря на территории ВДНГ проходит шоу нового формата 5D, которое подготовили создатели спектаклей прошлых лет “Вартові Мрій” и “Дім Таємничих Пригод”. Для зрителя приготовили драйвовые танцевальные и акробатические номера и все это в сопровождении динамичной музыки и песен, которые исполняются вживую.

Над хореографией в постановке работал известный мастер - Константин Томильченко, а музыкальным сопровождением занимался Юрий-Юркеш Юрченко. Сюжет постановки проходит в сказочной стране Winterra, где воплощаются в жизнь самые сокровенные мечты и желания.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, концерт-холл ВДНГ, пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 390-2499 грн

Уик-энд вареников на ВДНГ

В феврале каждую субботу и воскресенье в парке запланированы тематические праздники с насыщенной развлекательной программой. Особого внимания достойны гастрономические уик-энды. В прошлые выходные прошел уик-энд наливок, а в эти выходные, 8-9 февраля,организуют уик-энд вареников. Именно здесь можно будет попробовать традиционное украинское блюдо со сладкой и соленой начинками: с творогом, с вишней, с мясом, с картофелем, с капустой, с ливером, с другими всевозможными начинками.

Кушать вареники предложат с луковой зажаркой, сметаной, шкварками. Также в программе: выступления народных коллективов, вареничная лотерея “Эники Беники ели вареники”, гастрономические фэшн-показы, аниматоры-вареники, уникальная и зажигательная “вареничная” дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – “Ловкие челюсти”.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: вход в парк свободный

Китайский новый год. Фестиваль гигантских китайских фонарей

Фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной" продлили до 23 февраля. На Певчем поле разложили более 30 новых световых инсталляций. Обстановка настраивает на романтический лад, поэтому можно устроить себе романтическую прогулку на Певчем поле. Работает фудкорт, где предлагают попробовать китайскую еду, есть также возможность закупиться подарками для любимых к 14 февраля на ярмарке сувениров, посетить тематические мастер-классы. Начало в 16.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 160-200 грн

Чемпионат мира по профессиональному боксу WBA.

DALAKYAN vs PEREZ

8 февраля пройдет бой за звание Чемпиона Мира по версии WBA. Украинец Артем Далакян занимается профессиональным боксом с 2011 года. Боксер уже два года является действующим чемпионом по версии WBA, он не проиграл ни единого поединка (19 побед, из них 14 нокаутом). Сегодня Далакян претендует на абсолютное первенство в своем дивизионе по версиям WBC, IBF и WBO. Соперник украинского атлета - венесуэлец Джоспер През, который входит в топ лучших боксеров мира по версии WBA. В программе андекарта - еще 11 поединков с участием украинских и зарубежных боксеров. Во время мероприятия запланирован Финал Лучшей 8ки welterweight “Чемпион только один. Начало в 17.00

Где: Киев, КВЦ Парковый Парковая дорога 16а

Стоимость: 600-1810 грн

Sherliz_theater. Маленький принц

На 8 февраля запланирована самая ожидаемая премьера года, уникальный спектакль мирового уровня от Sherliz_theater. Впервые в Киеве пройдет световое шоу-спектакль, новая интерпретация известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери, знакомого многим со школы. Особого внимания удостоены уникальная хореография, неоновые костюмы, лазерные декорации, живой звук. Sherliz_theater отличается эклектическим стилем постановок, что очень нравится зрителю во всем мире. Начало в 18.00

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКиИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 200-790 грн

Гражданин Топинамбур

8 февраля состоится клубный концерт самобытного, андерграундного украинского коллектива, который сами музыканты называют “Театром Жесткой Эстрады”. За свою долгую музыкальную карьеру “Гражданин Топинамбур” отыграли сотни живых выступлений на престижных площадках СНГ, например, The BestCity.UA, Brest Bike Festival International, 100ПУДІВКА Fest, ВЙO Кобеляки, Goblin-Show, Мото ВЕСНА, НАШатырь, ДніпРок, Рейвах, Селиська Співанка… Видео на песни коллектива всегда собирают тысячи просмотров на Youtube, а сами песни звучат из каждого радиоприемника. Начало в 22.00

Где: Киев, М.Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 125-1350 грн

SONYASHNYK. EDM FESTIVAL

8 февраля состоится вечеринка, хедлайнерами на которой выступят Jetfire - участники многих топовых фестов Европы. Кроме того ожидается приезд Deep Parliament, диджея, чей трек Every Side прослушали более 10 млн. человек. Также на фесте выступит украинский диджей, автор каверов - Selecta, которому удается в одном сете смешать hip-hop, dnb, hardcore, ди-джей Raft Tone. Среди гостей и австрийский диджей HouseVerstand, и диджей из Западной Украины - Jeremy Star. Начало в 22.00

Где: Киев, М.Лукьяновская, ATLAS, ул Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: от 199 грн

Национальный отбор на Евровидение -2020. Первый полуфинал

8 февраля, в субботу, пройдет первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020”. После двух полуфиналов (8 и 15 февраля) и финала (22 февраля) Украина определится с исполнителем, который будет представлять нашу страну в Нидерландах. За право выступить в финале в эту субботу будут соревноваться: Группа, Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ , Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула, члены жюри - Андрей Данилко, Тина Кароль, Виталий Дроздов. Трансляцию выступлений обеспечивают совместно СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Начало в 18.00

Где: Киев, М.Политехнический институт, Дворец культуры КПИ, пр-т Победы,

Стоимость: от 320 грн

Space Of Variations

8 февраля состоится презентация нового альбома одной из лучших отечественных metal-групп. Винничане из Space Of Variations дадут сольный концерт в Киеве, посвященный выходу нового альбома. Space Of Variations дважды получал премию как лучший метал коллектив по версии журнала The Best Ukrainian Metal Act.

Музыканты одни из немногих, выступающих в своем жанре, регулярно и успешно выступают на европейской сцене. К слову, концерт в столице предшествует европейскому турне Space Of Variations. Начало в 19.00

Где: Киев, М.Святошин, Bingo, пр-т Победы, 112

Стоимость: 300 грн