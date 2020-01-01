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"Слуги народа" "охраняют" трибуну и президиум Рады

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Накануне ряд нардепов блокировали президиум и трибуну парламента, из-за чего заседание началось с опозданием на несколько часов.
"Слуги народа" пытаются не допустить блокирование президиума
"Слуги народа" пытаются не допустить блокирование президиума
radiosvoboda.org

Нардепы от Слуги народа в пятницу, 7 февраля, "охраняют" трибуну и президиум Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции.

Место спикера Дмитрия Разумкова заняла депутат Елизавета Богуцкая.

В итоге Разумков беспрепятственно зашел на свое место и объявил открытым утреннее заседание парламента. В зале зарегистрировались 286 народных депутатов.

После этого к трибуне вышел министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для ответов на вопросы нардепов.

На сегодняшнем заседании кроме вопросов к правительству Рада планирует продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Напомним, накануне рассмотрение законопроекта удалось начать только под конец утреннего заседания из-за блокирования трибуны и президиума нардепами батькивщины и ОПЗЖ.

К концу заседания нардепы рассмотрели 180 поправок из 4000, не приняв ни одну из них.

 

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Теги: депутаты, Рада, земельная реформа, Рынок земель, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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