Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, утверждает бывшая топ-чиновница Минздрава. Кружевное белье или push-ups также не под запретом.

Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, каким должно быть нижнее белье мужчин и женщин, а также развеяла пару популярных мифов на эту тему. Об этом она написала вечером в четверг, 7 февраля, на своей странице в Facebook.

Так, по словам Супрун женщинам носить бюстгальтер не обязательно, но иногда нужно. Никто кружевное белье или push-ups не запрещает. Но есть случаи, когда носить бюстгальтер действительно важно:

грудь большая

возраст 45+

болит спина в грудном отделе

связки, удерживающие молочные железы, не выдерживают нагрузки.

"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не портилась осанка", - подчеркнула экс-руководительница Минздрава.

Также Супрун отметила, что во время тренировок белье необходимо. Если его не будет, то одежда, в частности более-менее свободная и хлопчатобумажная, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Спортивное белье - наиболее адекватное. Женская грудь движется в трех плоскостях, и амплитуда может быть значительной. Большинство белья делает движение только в вертикальной плоскости, что вредно, особенно во время тренировок", - отметила бывшая и.о. министра здравоохранения.

По словам Супрун, идеальный бюстгальтер должен быть таким:

Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.

"Косточки", то есть металлические дуги, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы.

Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.

Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.

Бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

"Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками. Это - миф. Никакие установки по профилактике рака молочной железы не говорят: "Не носите лифчик, потому что будут уплотнения", - разрушила Супрун миф.

По ее словам, несколько часов в кружевном белье принципиально не навредят. Главное, чтобы одежда сверху не был грубой или тесной. Ежедневные прокладки вреда не приносят, и их никто не запрещает.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие трусиков ночью, это склонные к вульвиту и вульвовагиниту. Ну и, конечно, не носите белье, когда это нравится вам и тому/той, с кем вы спите", - отметила бывшая руководительница Минздрава.

"Семейки" способствуют семьям. Количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме ", - подытожила она, призвав мужчин не носить синтетическое белье.

Ранее Супрун дала рекомендации по защите от коронавируса, отметив бесполезность защитных масок и иммуномодуляторов.

А накануне Нового года Супрун рассказала украинцам, как правильно закусывать.

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