Супрун рассказала, каким должно быть нижнее белье
Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, каким должно быть нижнее белье мужчин и женщин, а также развеяла пару популярных мифов на эту тему. Об этом она написала вечером в четверг, 7 февраля, на своей странице в Facebook.
Так, по словам Супрун женщинам носить бюстгальтер не обязательно, но иногда нужно. Никто кружевное белье или push-ups не запрещает. Но есть случаи, когда носить бюстгальтер действительно важно:
- грудь большая
- возраст 45+
- болит спина в грудном отделе
- связки, удерживающие молочные железы, не выдерживают нагрузки.
"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не портилась осанка", - подчеркнула экс-руководительница Минздрава.
Также Супрун отметила, что во время тренировок белье необходимо. Если его не будет, то одежда, в частности более-менее свободная и хлопчатобумажная, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.
"Спортивное белье - наиболее адекватное. Женская грудь движется в трех плоскостях, и амплитуда может быть значительной. Большинство белья делает движение только в вертикальной плоскости, что вредно, особенно во время тренировок", - отметила бывшая и.о. министра здравоохранения.
По словам Супрун, идеальный бюстгальтер должен быть таким:
- Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.
- "Косточки", то есть металлические дуги, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы.
- Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.
- Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.
- Бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.
"Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками. Это - миф. Никакие установки по профилактике рака молочной железы не говорят: "Не носите лифчик, потому что будут уплотнения", - разрушила Супрун миф.
По ее словам, несколько часов в кружевном белье принципиально не навредят. Главное, чтобы одежда сверху не был грубой или тесной. Ежедневные прокладки вреда не приносят, и их никто не запрещает.
"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие трусиков ночью, это склонные к вульвиту и вульвовагиниту. Ну и, конечно, не носите белье, когда это нравится вам и тому/той, с кем вы спите", - отметила бывшая руководительница Минздрава.
"Семейки" способствуют семьям. Количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме ", - подытожила она, призвав мужчин не носить синтетическое белье.
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