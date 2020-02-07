Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Супрун рассказала, каким должно быть нижнее белье

Комментариев: 2
Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, утверждает бывшая топ-чиновница Минздрава. Кружевное белье или push-ups также не под запретом.
Супрун рассказала, как выбирать бюстгальтеры
Супрун рассказала, как выбирать бюстгальтеры
pixabay.com

Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, каким должно быть нижнее белье мужчин и женщин, а также развеяла пару популярных мифов на эту тему. Об этом она написала вечером в четверг, 7 февраля, на своей странице в Facebook.

Так, по словам Супрун женщинам носить бюстгальтер не обязательно, но иногда нужно. Никто кружевное белье или push-ups не запрещает.  Но есть случаи, когда носить бюстгальтер действительно важно:

  • грудь большая
  • возраст 45+
  • болит спина в грудном отделе
  • связки, удерживающие молочные железы, не выдерживают нагрузки.

"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не портилась осанка", - подчеркнула экс-руководительница Минздрава.

Также Супрун отметила, что во время тренировок белье необходимо. Если его не будет, то одежда, в частности более-менее свободная и хлопчатобумажная, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Спортивное белье - наиболее адекватное. Женская грудь движется в трех плоскостях, и амплитуда может быть значительной. Большинство белья делает движение только в вертикальной плоскости, что вредно, особенно во время тренировок", - отметила бывшая и.о. министра здравоохранения.

По словам Супрун, идеальный бюстгальтер должен быть таким:

  • Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.
  • "Косточки", то есть металлические дуги, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы.
  • Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.
  • Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.
  • Бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

"Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками. Это - миф. Никакие установки по профилактике рака молочной железы не говорят: "Не носите лифчик, потому что будут уплотнения", - разрушила Супрун миф.

По ее словам, несколько часов в кружевном белье принципиально не навредят. Главное, чтобы одежда сверху не был грубой или тесной. Ежедневные прокладки вреда не приносят, и их никто не запрещает.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие трусиков ночью, это склонные к вульвиту и вульвовагиниту. Ну и, конечно, не носите белье, когда это нравится вам и тому/той, с кем вы спите", - отметила бывшая руководительница Минздрава.

"Семейки" способствуют семьям. Количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме ", - подытожила она, призвав мужчин не носить синтетическое белье.

Ранее Супрун дала рекомендации по защите от коронавируса, отметив бесполезность защитных масок и иммуномодуляторов.

А накануне Нового года Супрун рассказала украинцам, как правильно закусывать.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: белье, советы, Супрун, нижнее белье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    07.02.2020, 12:07
Оценка:  0
nelci
Было бы глупо отказываться от кружевного белья, после борьбы за кружевные труселя?
МаксимУм    07.02.2020, 11:46
Оценка:  +2
МаксимУм
А ей то чего не сидится тихо? Украла и сиди как говно в траве!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь