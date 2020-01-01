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У Трампа задерживают шесть военных заказов Киева - СМИ

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Пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна - на более чем год.
Администрация Трампа задержала поставку Киеву шести заказов на оружие
Администрация Трампа задержала поставку Киеву шести заказов на оружие

США задерживают одобрение шести коммерческих заказов Украины американским компаниям на поставку оружия и боеприпасов, сообщает ресурс BuzzFeed.

Эти заказы оцениваются в общей сложности примерно в 30 млн долларов, по сведениям трех нынешних украинских чиновников и бывшего высокопоставленного чиновника США, которые непосредственно осведомлены о продажах, и что делает натянутыми и без того хрупкие отношения между двумя странами, говорится в статье.

Все четверо чиновников заявили, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна - на более чем год. Также они отметили, что не смогли получить никаких ответов от администрации Трампа о том, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и лицензия Госдепартамента, не получили одобрения.

"Для украинцев было бы разумно искать другие источники" для покупки вооружения и боеприпасов, приводит издание слова американского чиновника, который сказал, что расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого Дома и Госдепаратмента по этому вопросу.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать вопрос, Белый Дом, Госдепартамент и государственный концерн Укроборонпром не ответили на запросы о комментариях.

"Двое украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержки могут быть связанны с китайской попыткой купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать", - отмечается в статье.

Напомним, что ранее Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

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Теги: Украина, США, Дональд Трамп, заказы, задержка
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Источник: korrespondent.net

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