Главы МВД и НАБУ обменялись упреками

Сытник намекнул что Аваков ему мстит за "рюкзаки". А глава МВД назвал директора НАБУ идиотом и обвинил в пьянстве.

Директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции намекнул, что попал в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения из-за мести ему со стороны главы МВД Украины Арсена Авакова за "дело рюкзаков", где фигурантом был сын министра, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности ... Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный ... один из действенных способов пересмотреть это решение ... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - заявил Сытник на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, в Киеве.

Спустя несколько часов Аваков в своем аккаунте в Twitter написал череду постов следующего содержания: "начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы: 1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому 2. Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари (Клинтон – ИФ) против (Дональда – ИФ) Трампа. А его заставили. 3. Написать в спортлото… Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать".

Twitter

Ранее сообщалось, что глава НАБУ Сытник появился в реестре коррупционеров. Главе НАБУ выписали штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен с конфискацией подарков.

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