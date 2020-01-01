СБУ раскрыла схему миллионных хищений из Фонда госимущества

Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса.

СБУ разоблачила хищения почти двух миллионов гривен из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса.

"Без постановки зерна на складской учет фигуранты дела вывозили его в частные элеваторы. Для проведения сделки чиновники "забывали" вносить достоверные сведения об объемах урожая в налоговую и бухгалтерской документации. Также чиновники переводили бюджетные деньги на счета аффилированных коммерческих структур за услуги по обработке почвы, в частности его культивации. Фактически никаких работ, предусмотренных заключенными договорами, они не проводили", - сообщили в СБУ.

Деятельность чиновников ФГИ нанесла ущерб госбюджету в размере почти 2 млн гривен, а также угрожала продовольственной безопасности страны.

По данному факту начато дело по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ заявила о блокировке механизма хищения товаров военного назначения из воинских частей Львовской области и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Занимались этим сотрудники одной из воинских частей.

Также сообщалось, что на Киевщине депутата горсовета подозревают в миллионных хищениях. Чиновник незаконно добывал песок из озера в Дарницком районе Киева, чем причинил ущерб городу на сумму в почти 32,5 млн грн.

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