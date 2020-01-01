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Зеленский обсудил в Италии интеграцию в НАТО и ЕС

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Президенты Италии и Украины обсудили вопрос интеграции в евроатлантические структуры и перспективы торгово-экономического сотрудничества.
ладимир Зеленский и Серджио Маттарелла
ладимир Зеленский и Серджио Маттарелла
Офис президента Украины

В Риме президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттареллой вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Зеленский проинформировал, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие контактов между странами.

Кроме того, глава Украинского государства ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей Нормандского саммита.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский в Италии попросил закрыть офисы "ЛДНР". Президент Украины обсудил с премьер-министром Италии закрытия офисов так называемых "республик" в стране и возвращения нацгвардийця Виталия Маркива.

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Теги: ЕС, Италия, НАТО, президент, Евросоюз, Евроинтеграция, интеграция, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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