Дело бронежилетов: технологу выдвинули подозрение

Следователи ГБР сообщили о подозрении технологу компании НПП Темп 3000. В случае доказательства вины женщине грозит до 12 лет.

Технологу компании НПП Темп 3000 следователи сообщили о подозрении в деле о некачественных бронежилетах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как установило следствие, технолог способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны в завладении денежными средствами в сумме почти 62 млн гривен путем закупки некачественных бронежилетов Корсар М3с 1-4.

Отмечается, что технологу было сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Напомним, задержанный по делу бронежилетов генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн. Активисты собрали один миллион гривен залога для него, остальные 19 млн дал пятый президент Петр Порошенко.

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