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На Херсонщине произошел крупный пожар на АЗС

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Возгорание грузового автомобиля и цистерны с газом на заправке произошло вблизи города Берислав.
На Херсонщине произошел крупный пожар на АЗС
пресс-служба ГСЧС
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Пожар на автозаправочной станции (АЗС) в Херсонской области был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание грузового автомобиля и цистерны с газом на АЗС вблизи города Берислав было ликвидировано в 20:50.

По информации ГСЧС, водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки. В результате столкновения произошел пожар и было повреждено цистерну с газом.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, на Луганщине произошел крупный пожар на АЗС. Огонь распространился на 200 "квадратов". К тушению пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.

Также  в Житомире на автозаправочной станции произошел сильный пожар. Тогда пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля.

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Теги: видео, фото, пожар, Херсонская область, пожарные, АЗС, спасатель, заправка, ГосЧС, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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