ВСУ создали новые командования по стандартам НАТО

В Украине завершили первый этап реформирования ВСУ, по результатам которого созданы новые командования.

Вооруженные силы Украины создали новые командования и назначили их командующих. Об этом сообщает пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.

"На выполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины", - сообщает генеральный штаб.

В частности, командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

Ранее сегодня глава Минобороны Андрей Загороднюк сообщил, что в Украине построят военные базы по стандартам НАТО. Ожидается, что одна будет - в Мариуполе, другая - в Северодонецке.

Напомним, в составе ВСУ создали Командование медицинских сил.

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