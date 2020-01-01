В Раду внесли постановление об увольнении Сытника

Под проектом постановления об отставке главы НАБУ поставили свои подписи 216 народных депутатов.



Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Документ обнародован на сайте парламента.

"В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ. Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - сообщил депутат от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в пятницу, 7 февраля.

В настоящее время проект постановления передали на рассмотрение руководству.

Напомним, на днях Сытник появился в реестре коррупционеров. Глава НАБУ намекнул, что попал в реестр из-за мести ему со стороны главы МВД Арсена Авакова. Министр внутренних дел назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

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