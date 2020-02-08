Украинцев предупредили об ухудшении погоды

На выходных ожидается дальнейшее похолодание, местами до -16. В Карпатах ожидают схода лавин и снега на дороги.

На выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности - сильное похолодание до 16 градусов мороза в некоторых регионах. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, однако температура опустится местами до -16.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

А в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная опасность схода лавин.

Как отмечается, в связи со снегопадами и метелями, 8 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Погода на выходные: в Украине сухо и холодно

Ранее на этой неделе Украину накрыл штормовой циклон Petra. Из-за снегопада и сильного ветра в ряде областей были повалены сотни деревьев, образовались крупные пробки.

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