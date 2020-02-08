За 100 тысяч долларов он обещал провести через горсовет решение о выделении земельного участка для бизнеса и подписание договора мэром.

В Винницкой области правоохранители задержали депутата одного из городских советов области при получении части взятки в размере $20 000. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия депутат вероятно заручился поддержкой городского главы и еще трех пособников, двое из которых являются "влиятельными в криминальном мире лицами".

Отмечается, что за 100 тысяч долларов он обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности, а также подписание мэром принятого решения и соответствующего договора.

"Указанные люди задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме 20 тысяч долларов США. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области депутата задержали на взятке

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали главу районного суда за взятку. Судья требовал и получил 15 тысяч гривен от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Накануне правоохранители задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство 2,5 млн гривен "отката".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet