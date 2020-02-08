Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области депутата задержали на взятке

Комментариев: 3
За 100 тысяч долларов он обещал провести через горсовет решение о выделении земельного участка для бизнеса и подписание договора мэром.
Депутата задержали после получения части взятки
Депутата задержали после получения части взятки
gp.gov.ua

В Винницкой области правоохранители задержали депутата одного из городских советов области при получении части взятки в размере $20 000. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия депутат вероятно заручился поддержкой городского главы и еще трех пособников, двое из которых являются "влиятельными в криминальном мире лицами".

Отмечается, что за 100 тысяч долларов он обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности, а также подписание мэром принятого решения и соответствующего договора.

"Указанные люди задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме 20 тысяч долларов США. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

 

 

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали главу районного суда за взятку. Судья требовал и получил 15 тысяч гривен от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Накануне правоохранители задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство 2,5 млн гривен "отката".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, взятка, депутат, Винницкая область, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    08.02.2020, 14:09
Оценка:  +1
Кайдаш
"посмотри, на эти сучьи рожи,
Им все до фонаря, гори страна впридачу тоже." (с)
ira0960    08.02.2020, 13:57
Оценка:  -3
ira0960
Зато ваш крымский астроном прославился!
Открывший первую в истории исследования космоса межзвездную комету крымский астроном-любитель Геннадий Борисов будет внесен в книгу рекордов Гиннесса.
CasperW    08.02.2020, 14:07
Оценка:  +2
CasperW
тупорылочка, ты почему не в тему пишешь новости, а других этим попрекаешь?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь