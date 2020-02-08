При строительстве казарм на Волыни разворовали шесть миллионов - ГБР

Руководителя предприятия-подрядчика подозревают в хищениях в особо крупных размерах и служебном подлоге.

В Волынской области директору одного из предприятий объявили о подозрении в завладении 6,2 млн гривен при строительстве казарм для военнослужащих. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приема выполненных строительных работ и завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области.

Кроме того, строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, вместо щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не производилась надлежащая гидроизоляция конструкций.

Директор предприятия подозревается по статье о присвоении и растрате имущества (по ч. 5 ст. 191) и по статье о служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что чиновника из Кабмина поймали на "откате" в 2,5 млн. Начальник одного из управлений Секретариата Кабмина требовал от предпринимателя крупный "откат".

А накануне стало известно, что СБУ раскрыла схему миллионных хищений из Фонда госимущества.

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