В аэропортах Украины занимались имитацией ремонта самолетов – СБУ

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов могло привести к катастрофам с человеческими жертвами, считают в спецслужбе.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах Одесса и Киев пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами. По материалам СБ Украины должностное лицо авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК Украины)", –говорится в сообщении.

В связи с этим указанной авиакомпании аннулировали разрешения на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам – сертификаты летной годности.

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Ранее СБУ раскрыла миллионную аферу с запчастями для самолетов ВСУ. Чиновники приобрели по завышенным ценам у коммерческой фирмы устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом оформили его как новое.

Также СБУ предотвратила контрабандную пересылку в Россию комплектующих для военно-транспортных самолетов Ан-72 и Ан-74.

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