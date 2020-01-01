Гончарук заявил об увольнении директоров лесхозов

Подтвердились жалобы на двух чиновников в Закарпатской и Харьковской областях, отметил премьер-министр.

Правительство Украины уволило двух директоров областных лесхозов – на Закарпатье и в на Харьковщине. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в субботу, 8 февраля.

По его словам, сейчас в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное – начался процесс очищение отрасли от коррупционеров, который будет доведен до конца.

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга – многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей", – сообщил Гончарук.

Также он сообщил об увольнении директора ГП Гутянское лесное хозяйство Виктора Сысы, результаты проверки деятельности которого оказались "впечатляющими".

"Объемы незаконных рубок на предприятии оценен в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия – 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством. Всю эту информацию передали в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные – понести ответственность", – заявил Гончарук.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Виктора Сысу задержали, когда он пытался дать взятку детективу НАБУ в размере $100 тысяч. В итоге он вышел из-под ареста под залог в 5 млн гривен.

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