Нацотбор Евровидения: результаты первого полуфинала
Из восьми участников в финал прошли трое: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. Следующий полуфинал - через неделю.
В Украине состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020.
В нем принимали участие восемь артистов, в финал вышли - трое: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.
Оценка жюри:
KRUTЬ - 8
Jerry Heil - 7
Go-A - 6
CLOUDLESS - 5
Katya Chilly - 4
гурт [O] - 3
GIO - 2
Assol - 1
Оценка зрителей:
KRUTЬ - 8
Go-A - 7
Jerry Heil - 6
CLOUDLESS - 5
GIO - 4
Katya Chilly - 3
гурт [O] - 2
Assol - 1
В состав жюри входили Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Второй полуфинал состоится 15 февраля, а финал - 22 февраля.
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