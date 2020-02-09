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Нацотбор Евровидения: результаты первого полуфинала

Комментариев: 1
Из восьми участников в финал прошли трое: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. Следующий полуфинал - через неделю.

В Украине состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020.

В нем принимали участие восемь артистов, в финал вышли - трое: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. 

Оценка жюри:

KRUTЬ - 8
Jerry Heil - 7
Go-A - 6
CLOUDLESS - 5
Katya Chilly - 4
гурт [O] - 3
GIO - 2
Assol - 1

Оценка зрителей:

KRUTЬ - 8
Go-A - 7
Jerry Heil - 6
CLOUDLESS - 5
GIO - 4
Katya Chilly - 3
гурт [O] - 2
Assol - 1

В состав жюри входили Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Второй полуфинал состоится 15 февраля, а финал - 22 февраля.

 

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Теги: Евровидение, видео, национальный отбор Евровидения, Украина на Евровидении, Евровидение 2020
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Туземун    09.02.2020, 07:55
Оценка:  -4
Туземун
Чей Крым у всех спросили? А чей Киев они знают? Они знают, что Киев мат городов русских? Или потом будут спрашивать?
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