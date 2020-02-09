Нацотбор Евровидения: результаты первого полуфинала

Из восьми участников в финал прошли трое: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. Следующий полуфинал - через неделю.

В Украине состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020.

В нем принимали участие восемь артистов, в финал вышли - трое: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.

Оценка жюри:

KRUTЬ - 8

Jerry Heil - 7

Go-A - 6

CLOUDLESS - 5

Katya Chilly - 4

гурт [O] - 3

GIO - 2

Assol - 1

Оценка зрителей:

KRUTЬ - 8

Go-A - 7

Jerry Heil - 6

CLOUDLESS - 5

GIO - 4

Katya Chilly - 3

гурт [O] - 2

Assol - 1

В состав жюри входили Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Второй полуфинал состоится 15 февраля, а финал - 22 февраля.

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