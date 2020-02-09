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В Симферополе в авто обнаружили зарезанного ребенка

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Ребенка убила его мать, полгают следователи. Ее нашли возле автомобиля с сильной передозировкой медпрепаратами.
Мать убила сына и попыталась покончить с собой
Мать убила сына и попыталась покончить с собой
crim.sledcom.ru

В Симферополе в автомобиле обнаружили 7-летнего ребенка с множественными колото-резаными ранами, возле машины находилась его 40-летняя мать без сознания. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Крыму.

По данным следователей, вечером 8 февраля прохожие обнаружили тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди в салоне автомобиля на улице Сельвинского. Рядом с машиной без сознания лежала 40-летняя мать ребенка. В настоящее время она госпитализирована с сильнейшей передозировкой медикаментов.

По предварительной информации, ребенок проживал с отцом после расставания родителей. Утром 8 февраля женщина забрала сына и перестала выходить на связь. Когда она не вернулась к обговоренному времени, родственники забили тревогу и стали обзванивать экстренные службы.

Правоохранители изъяли с места преступления доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью - орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего.

Ранее в Хмельницкой области задержали женщину, которая заказала убийство бывшего мужа.

 

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Теги: Крым, ребенок, убийство, Мать
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
yfntdfv    09.02.2020, 16:06
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