В Симферополе в авто обнаружили зарезанного ребенка

Ребенка убила его мать, полгают следователи. Ее нашли возле автомобиля с сильной передозировкой медпрепаратами.

Мать убила сына и попыталась покончить с собой crim.sledcom.ru

В Симферополе в автомобиле обнаружили 7-летнего ребенка с множественными колото-резаными ранами, возле машины находилась его 40-летняя мать без сознания. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Крыму.

По данным следователей, вечером 8 февраля прохожие обнаружили тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди в салоне автомобиля на улице Сельвинского. Рядом с машиной без сознания лежала 40-летняя мать ребенка. В настоящее время она госпитализирована с сильнейшей передозировкой медикаментов.

По предварительной информации, ребенок проживал с отцом после расставания родителей. Утром 8 февраля женщина забрала сына и перестала выходить на связь. Когда она не вернулась к обговоренному времени, родственники забили тревогу и стали обзванивать экстренные службы.

Правоохранители изъяли с места преступления доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью - орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего.

Ранее в Хмельницкой области задержали женщину, которая заказала убийство бывшего мужа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet