Чумак рассказал о зарплатах в Офисе генпрокурора

Заработные платы прокуроров в Офисе генпрокурора Украины будут составлять 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч.

После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч, не считая премий и надбавок. Об этом сообщил заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью Радио Свобода.

По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

Прямая речь заместителя генпрокурора: "Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".

Ранее стало известно, что Офис генпрокурора Руслана Рябошапки объявил о наборе прокуроров на вакантные должности. В надзорное ведомство ищут людей, которые не работали "в системе". Им пообещали конкурентную заработную плату – оклад около 29 тысяч гривен, плюс надбавки.

Также сообщалось, что генпрокурору Рябошапке повысили оклад в 2,5 раза – до 93,6 тысяч гривен.

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