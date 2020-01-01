Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чумак рассказал о зарплатах в Офисе генпрокурора

Комментариев: 0
Заработные платы прокуроров в Офисе генпрокурора Украины будут составлять 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч.
Денежное обеспечение прокуроров серьезно увеличат
Денежное обеспечение прокуроров серьезно увеличат
facebook.com/vik.chumak

После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч, не считая премий и надбавок. Об этом сообщил заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью Радио Свобода.

По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

Прямая речь заместителя генпрокурора: "Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".

Ранее стало известно, что Офис генпрокурора Руслана Рябошапки объявил о наборе прокуроров на вакантные должности. В надзорное ведомство ищут людей, которые не работали "в системе". Им пообещали конкурентную заработную плату – оклад около 29 тысяч гривен, плюс надбавки.

Также сообщалось, что генпрокурору Рябошапке повысили оклад в 2,5 раза – до 93,6 тысяч гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, зарплаты, прокуратура, прокурор, прокуроры, зарплата, Виктор Чумак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь