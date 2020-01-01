Нацгвардия будет круглосуточно охранять Мукачево
Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование Мукачево. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
По данным ведомства, в Мукачево для круглосуточного патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также две тысячи бойцов из Галицкой бригады.
"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", - отметили в ведомстве.
Так, начиная с 9 февраля на улицах Мукачево публичный порядок будут обеспечивать совместные патрули полиции и нацгвардейцев.
Cмотрите фотогалерею: Нацгвардия будет круглосуточно охранять Мукачево
Ранее СМИ сообщали, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота задержала два автомобиля (Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser) с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.
По данным местного журналиста, задержанные - люди "Львовского криминального авторитета Поликарпа".
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