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Нацгвардия будет круглосуточно охранять Мукачево

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В город для патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также две тысячи бойцов из Галицкой бригады.
Правоохранители приступили к патрулированию 9 февраля
Правоохранители приступили к патрулированию 9 февраля
ngu.gov.ua

Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование Мукачево. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

По данным ведомства, в Мукачево для круглосуточного патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также две тысячи бойцов из Галицкой бригады.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", - отметили в ведомстве.

Так, начиная с 9 февраля на улицах Мукачево публичный порядок будут обеспечивать совместные патрули полиции и нацгвардейцев.

Ранее СМИ сообщали, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота задержала два автомобиля (Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser) с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.

По данным местного журналиста, задержанные - люди "Львовского криминального авторитета Поликарпа".

Напомним, 7 февраля в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. 
 
В связи с инцидентом Мукачевский горсовет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за происшествия и сообщил о проведении спецоперации по поиску участников перестрелки.
 

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Теги: Мукачево, полиция, силовики, Нацгвардия, новости Мукачево, перестрелка в Мукачево
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Источник: korrespondent.net

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