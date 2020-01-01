Нацгвардия будет круглосуточно охранять Мукачево

В город для патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также две тысячи бойцов из Галицкой бригады.

Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование Мукачево. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

По данным ведомства, в Мукачево для круглосуточного патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также две тысячи бойцов из Галицкой бригады.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", - отметили в ведомстве.

Так, начиная с 9 февраля на улицах Мукачево публичный порядок будут обеспечивать совместные патрули полиции и нацгвардейцев.