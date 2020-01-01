На Донбассе ранили военного

С начала текущих суток сепаратисты пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате ранен один боец.

В ООС с начала суток один раненый Прес-центр штаба ООС / Facebook

Сепаратисты в воскресенье, 9 февраля, применяли против военных на Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, с начала текущих суток противник пять раз нарушали режим прекращения огня. При этом активно применяли запрещенное вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра, артиллерийских систем калибров 122 и 152 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны укрепления подразделений Объединенных сил в районе Лебединского, Новолуганского, Троицкого и Орехово.

В общем сепаратисты выпустили по украинским военным 10 мин и больше 30 артиллерийских снарядов. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

Кроме того, на участках разведение сил и средств вблизи Золотого, Богдановки и Станицы Луганской сохраняется режим полного и всестороннего прекращения огня.

Напомним, за сутки 6 февраля на Донбассе зафиксировали четыре обстрела, один военный получил ранение.

Также сообщалось, что военные предотвратили теракт под Славянском. Диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, отметили в штабе.

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