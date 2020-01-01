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В Днепре горело общежитие: пятеро пострадавших

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Пожар возник в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа. В результате госпитализированы пять человек.
В Днепре горело общежитие: пятеро пострадавших
dp.dsns.gov.ua
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В Днепре возник пожар в общежитии семейного типа, в результате которого госпитализировали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в воскресенье, 9 февраля, по адресу проспект Слобожанский, 106 в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа возник пожар. В 17:23 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадали 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), которые получили отравление продуктами горения, из них 1 человек получил ожоги лица (человек, 1973 года рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города Днепр.

Как отметили в ГСЧС, во время тушения на свежий воздух вывели 40 человек. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Напомним, на Куреневке в Киеве згорело здание СТО.

 

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Теги: видео, Днепр, пожар, общежитие, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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