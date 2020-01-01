Госаппарат Украины сократят в 2020 году

Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.

В 2020 году планируется сокращение государственного аппарата. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире Фактов недели.

"В этом году минимум на 10% мы сократим государственный аппарат. Мы предполагаем большую экономию за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн", - пояснил глава правительства.

По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

Ранее сообщалось, что Гончарук рассказал о плане изменений в Кабмине. В правительстве может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку. Также премьер не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, правительство обнародовало зарплаты министров. В среднем члены Кабмина получают 50-60 тысяч в месяц. С учетом премий в декабре министры и их заместители получили по 100-200 тысяч гривен.

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