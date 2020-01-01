МОУ не будет отзывать некачественные бронежилеты

Министр обороны не видит оснований для отзыва бронежилетов и надеется на беспристрастное расследование по делу.

Минобороны пока не будет отзывать партию некачественных бронежилетов, которые были закуплены для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Загороднюк, передает Радио Свобода.

По словам Загороднюка, отозвать партию некачественных бронежилетов, которые стали причиной расследования и ареста начальника главного управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, пока не собираются.

"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - заявил он.

Глава оборонного ведомства добавил, что надеется на беспристрастное расследование по делу бронежилетов.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше увидим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-то участников комиссии", - отметил Загороднюк.

Напомним, задержанный по делу бронежилетов генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.

Накануне активисты собрали один миллион гривен залога для него, остальные 19 млн дал пятый президент Петр Порошенко.

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