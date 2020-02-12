Кабмин запускает электронную акцизную марку

С мая будет введен новый образец акцизной марки, а с апреля их можно будет заказывать через электронный кабинет.

Правительство намерено добавить на бумажные акцизные марки QR-код и штрих-код, а с 1 апреля появится возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет, что со временем упразднит бумажные заявки на получение марок. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что Кабмин на заседании в среду утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. Они разработаны Минфином совместно с Минцифрой, Налоговой, командой Дія и госучреждением Открытые публичные финансы. Нововведения планируют внедрять поэтапно.

Как сообщается, для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать Электронный кабинет налогоплательщика. Таким образом бумажных заявок на получение марок со временем не будет.

"Дискуссия о необходимости перехода к электронной акцизной марке идет уже давно, и это изменение требует от нас весь добросовестный бизнес. Цель проста и понятна - борьба с теневым рынком и минимизация влияния человеческого фактора на администрирование, что увеличит поступления в бюджет и улучшит справедливую конкуренцию", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Отмечается, что использование системы "Электронная акцизная марка" позволит усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров путем отслеживания движения алкогольных напитков с помощью сопоставления информации из базы данных ГНС о выданных марках и считанных регистраторами расчетных операций.

Напомним, 6 февраля в Украине представили приложение Дія. На презентации был президент Зеленский. В свою очередь МВД анонсировало украинцам электронные паспорта.

Главное приложение Украины. Как работает Дія

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