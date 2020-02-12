Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США отреагировали на отставку Богдана

Комментариев: 2
В посольстве США заявили, что ценят усилия Богдана по поддержке исторического развития реформ в Украине.
Посольство США отреагировало на отставку Андрея Богдана
Посольство США отреагировало на отставку Андрея Богдана

Посольство США в Украине прокомментировало увольнение с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака. Соответствующее сообщение в среду, 12 февраля пресс-служба посольства разместила в Twitter.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении.

К слову, в свое время назначение Андрея Богдана (личного адвоката Коломойского и госслужащего при президентстве Януковиче) на должность главы Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

Война Андреев на Банковой. Зеленский выбрал Ермака

Напомним, 11 февраля Зеленский уволил главу своего Офиса Андрея Богдана. В этот же день Офис президента возглавил Андрей Ермак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, Андрей Богдан, Андрей Ермак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    12.02.2020, 21:39
Оценка:  -1
bertal
в сша отреагировали? очень смешно))) он шпион сша?
nelci    12.02.2020, 20:11
Оценка:  -4
nelci
Историческое развитие..., реформ? Как надо понимать глубину этих развитий - от 1918-1920г.г., 1991, 2004или 2010годов? Или надо копать глубше?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь