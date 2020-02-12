В США отреагировали на отставку Богдана

В посольстве США заявили, что ценят усилия Богдана по поддержке исторического развития реформ в Украине.

Посольство США в Украине прокомментировало увольнение с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака. Соответствующее сообщение в среду, 12 февраля пресс-служба посольства разместила в Twitter.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении.

К слову, в свое время назначение Андрея Богдана (личного адвоката Коломойского и госслужащего при президентстве Януковиче) на должность главы Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

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Напомним, 11 февраля Зеленский уволил главу своего Офиса Андрея Богдана. В этот же день Офис президента возглавил Андрей Ермак.

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