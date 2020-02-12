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На Банковой обсудили восстановление экономики Донбасса

Комментариев: 8
Экспертная группа подготовила специальную методику для определения основных этапов восстановления экономики Донбасса.
Участники совещания в Офисе президента
Участники совещания в Офисе президента
Пресс-служба президента Украины

В Офисе президента под председательством советника главы государства Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в среду, 12 февраля.

Так, эксперты обсуждали целесообразность создания на Донбассе так называемого экономического хаба, проблемы с водоснабжением и качеством воды, вопросы угольных шахт и энергоснабжения в регионе, в частности, угрозу подтопления территорий шахтными водами.

Кроме того, рабочая группа подготовила специальную методику определения основных этапов восстановления экономики Донбасса, которая позволит рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий. В частности, это потери производственных мощностей и инфраструктуры, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшение окружающей среды и человеческие потери.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное – все это существует на подконтрольной части Донбасса", – отметил эксперт регионального развития Алексей Стародубов.

Накануне в Офисе президента обсудили паспортизацию "ЛДНР" и Крыма. Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что необходимо разработать программу по обеспечению молодежи из оккупиррованных территорий документами, которые подтверждают гражданство Украины.

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Теги: Украина, экономика, Банковая, донбасс, экономика Украины, новости Донбасса, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ПродувКротов    12.02.2020, 23:29
Оценка:  +2
ПродувКротов
Восстанавливать Донбасс надо на деньги российских оккупантов. А как это сделать, если клоун ЗЕ простил им кучу многомиллиардных долгов.
Rikstal    12.02.2020, 23:09
Оценка:  +2
Rikstal
Сивоха еще не сказал золотого слова.
ПродувКротов    12.02.2020, 23:31
Оценка:  +1
ПродувКротов
А шо, он и говорить умеет ?
vicinq    12.02.2020, 21:25
Оценка:  +3
vicinq
Даже обсуждать нечего. Сивоха и экономика это разное...
Путин-Xyйло    12.02.2020, 20:42
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Когда юристы "артисты" обсуждают экономику - это даже не смешно!
Путин-Xyйло    12.02.2020, 20:40
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Надо полагать экономика Украины уже налажена, остался лишь бАмбас?
Мухоморище    12.02.2020, 20:26
Оценка:  +6
Мухоморище
Для начала дороги,хотя бы в столице,сделайте.
Makcим    12.02.2020, 22:48
Оценка:  +2
Makcим
Нас не интересует дороги. В моцкве
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