На Банковой обсудили восстановление экономики Донбасса

Экспертная группа подготовила специальную методику для определения основных этапов восстановления экономики Донбасса.

В Офисе президента под председательством советника главы государства Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в среду, 12 февраля.

Так, эксперты обсуждали целесообразность создания на Донбассе так называемого экономического хаба, проблемы с водоснабжением и качеством воды, вопросы угольных шахт и энергоснабжения в регионе, в частности, угрозу подтопления территорий шахтными водами.

Кроме того, рабочая группа подготовила специальную методику определения основных этапов восстановления экономики Донбасса, которая позволит рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий. В частности, это потери производственных мощностей и инфраструктуры, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшение окружающей среды и человеческие потери.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное – все это существует на подконтрольной части Донбасса", – отметил эксперт регионального развития Алексей Стародубов.

Накануне в Офисе президента обсудили паспортизацию "ЛДНР" и Крыма. Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что необходимо разработать программу по обеспечению молодежи из оккупиррованных территорий документами, которые подтверждают гражданство Украины.

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