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В Крыму осуждены 29 украинцев за отказ служить в армии РФ - Денисова

Комментариев: 3
После освобождения из мест несвободы осужденных украинцев вновь призовут в российскую армию.
Украинцев судят за уклонение от службы в армии России
Украинцев судят за уклонение от службы в армии России
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Российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах Российской Федерации. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня уже 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора. Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах", - отметила она на выездном заседании в Чонгаре Комитета ВР Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Омбудсмен также сообщила о нарушенных правах граждан призывного возраста в Крыму: "В июне 2019 года состоялся 9 призыв в ряды ВС РФ, во время которого были призваны по меньшей мере 3300 мужчин".

Омбудсмен добавила, что общее количество крымских призывников с 2015 года составляет по меньшей мере 18 тысяч мужчин.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Крыму осудили 17 человек за уклонение от службы в армии РФ.

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Теги: Крым, украинцы, Денисова, армия России, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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сергей11    12.02.2020, 22:08
Оценка:  +1
сергей11
Кацы уже и судимых забривают в солдаты? Такого даже при совке не было. Они наслужат...
Путин-Xyйло    12.02.2020, 21:00
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ну так, приняли как бы "закон" всех автоматически записать в расеянцы и "призывают". Удивляет что еще не "догадались" записать в расеянцы всех Украинцев!
Boxelohos    13.02.2020, 00:25
Оценка:  0
Boxelohos
В процессе. Требуют русских школ, чтобы потом прийти "защищать" русскоязычное население. Ну как защищать... в подвалах держать, обстреливать из градов, прятаться за спинами женщин и детей. Это так они определяют "защиту русскоязычных".
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