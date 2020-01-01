Суд продлил меру пресечения Микитасю

Максим Микитась должен являться в суд по каждому требованию и носить электронный браслет.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации Укрбуд, экс-нардепу Максиму Микитасю еще на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook в среду, 12 февраля.

Отмечается, что Микитась должен не покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда, должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

Также он должен сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронной браслет.

Напомним, в декабре прошлого года суд продлил меру пресечения для Микитася до 14 февраля.

Как известно, Максима Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.

Суд назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен.

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