Угрозы Зеленскому: ГБР не будет арестовывать Федыну

В ГБР не намерены требовать ареста для Федыны.

Государственное бюро расследований попросит суд избрать народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федыне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Об этом сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на представителя ГБР.

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"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", - отметили в ГБР.



Сообщается, что правоохранители попросят у суда избрать Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.



Напомним, 12 февраля сотрудники ГБР вручили подозрение народному депутату Софии Федыне по факту угрозы убийством президенту Украины.

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