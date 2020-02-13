Угрозы Зеленскому: ГБР не будет арестовывать Федыну
Государственное бюро расследований попросит суд избрать народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федыне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Об этом сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на представителя ГБР.
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"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", - отметили в ГБР.
Сообщается, что правоохранители попросят у суда избрать Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 12 февраля сотрудники ГБР вручили подозрение народному депутату Софии Федыне по факту угрозы убийством президенту Украины.
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