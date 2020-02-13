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Угрозы Зеленскому: ГБР не будет арестовывать Федыну

Комментариев: 2
В ГБР не намерены требовать ареста для Федыны.
Народный депутат София Федина
Народный депутат София Федина
София Федина/Facebook

Государственное бюро расследований попросит суд избрать народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федыне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Об этом сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на представителя ГБР.

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"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", - отметили в ГБР.

Сообщается, что правоохранители попросят у суда избрать Федыне меру пресечения в виде личного обязательства. 

Напомним, 12 февраля сотрудники ГБР вручили подозрение народному депутату Софии Федыне по факту угрозы убийством президенту Украины.

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Теги: ГБР, арест, Федына, Европейская Солидарность, угрозы Зеленскому
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Комментариев (3)
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Сливной-Бачок    13.02.2020, 17:33
Оценка:  0
Сливной-Бачок
ЗЕлупа боится, что ему устроят Второй Майдан, если он арестует Федыну.
И вообще, что-то Слуги дисриминируют против женщин. Мало женщин в их нем правительстве
T-REX2    13.02.2020, 17:43
Оценка:  -4
T-REX2
Да нах нужна кому твоя Пэздына
Сливной-Бачок    13.02.2020, 18:01
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Епал я твой Кацапский рот своей жо.пой
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