Полицейские помешали суициду беременной винничанки

Придя в себя женщина поблагодарила патрульных и неравнодушных прохожих за то, что не дали ей прыгнуть с моста.

В Виннице полицейские помешали беременной женщине прыгнуть с моста. Соответствующее видео в четверг, 13 февраля, опубликовала пресс-служба Патрульной полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. В полицию позвонили очевидцы, которые заметили, что женщина пытается прыгнуть с моста.

Прибывшие на место копы с неравнодушными гражданами пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста.

Оказалось, что 33-летняя женщина ждет ребенка. Причин своего поступка она не объяснила. Ей вызвали скорую помощь. В карете медиков женщина пришла в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных граждан, что не позволили ей покончить с собой.

Напомним, год назад в Виннице пьяная женщина прыгнула с моста. От удара об лед женщина сломала обе ноги, повредила позвоночник и ушибла грудную клетку.

Также сообщалось, что полиция Николаева спасла мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста.

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