Копы за год изъяли полторы тысячи единиц огнестрельного оружия

Также правоохранители отобрали у граждан более 80 гранатометов, 25 мин и почти две тысячи гранат.

В течение прошлого года полиция изъяла у правонарушителей более 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, среди которого винтовки, автоматы, пистолеты и ружья. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН.

"В Украине в течение 2019 года у правонарушителей изъято 1517 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок и карабинов боевых - 59 штук, автоматов - 55, пистолетов-пулеметов - 30, пистолетов и револьверов - 655, винтовок, ружей и карабинов - 144, самодельного оружия - 215, обрезов - 186, другого огнестрельного оружия - 173", - говорится в сообщении.

Также, по данным Нацполиции, изъят 81 гранатомет и реактивные системы, 162,2 тысячи патронов, 1934 гранат, 25 мин.

Кроме того, в течение прошлого года было изъято 2832 боеприпасов артиллерийских и к гранатометам, а также 132 устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Ранее в СБУ сообщили, что за год изъяли 500 единиц огнестрельного оружия, 120 килограммов взрывчатки и 350 тысяч патронов, мин и гранат.

В свою очередь в МВД заявили, что за 2019 года изъяли почти 1900 единиц огнестрельного оружия различных систем и модификаций. Также были изъяты 81 пулемет и реактивные системы, а также более 162 тысячи патронов, 1934 гранаты, 25 мин, 1832 других боеприпасов.

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