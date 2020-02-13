Украина присоединится к миссии НАТО в Ираке

Министр обороны отметил, что Украина заинтересована в увеличении своего участия в программах и операциях НАТО.

Украина подтвердила намерение участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке. Об этом по итогам встречи министров обороны Альянса в Брюсселе сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Укринформ.

"Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они также это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы заинтересованы стратегически в увеличении своего участия в программах (операциях) НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза", - сказал руководитель военного ведомства.

Вместе с тем, он отметил, что сейчас Украина не имеет конкретных предложений по численности персонала или формата участия в такой тренировочной миссии, потому что сам Альянс еще в процессе определения собственного вовлечения в Ираке, и решает, когда именно миссия будет восстановлена в полной мере.

"Мы ведем сейчас эту работу, по определению конкретных людей, конкретных задач и объемов. Как только все это произойдет, мы, конечно, об этом сообщим", - добавил Загороднюк.

Как сообщалось, тренировочная миссия НАТО в Ираке в количестве около 500 военнослужащих была основана в 2017 году.

Напомним, накануне стало известно, что НАТО возобновит и расширит миссию в Ираке. Она была приостановлена 4 января на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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