Экс-замглавы Минветеранов останется под круглосуточным домашним арестом до 13 апреля, решил ВАКС.

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку продлили меру пресечения. Соответствующее решение принял ВАКС в четверг, 13 февраля.

Суд постановил продлить Грымчаку круглосуточный домашний арест на два месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. 16 августа Грымчака арестовали с залогом в шесть миллионов.

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