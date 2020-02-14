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Грымчаку продлили меру пресечения

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Экс-замглавы Минветеранов останется под круглосуточным домашним арестом до 13 апреля, решил ВАКС.
ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку
ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку
Юрій Гримчак / Facebook

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку продлили меру пресечения. Соответствующее решение принял ВАКС в четверг, 13 февраля.

Суд постановил продлить Грымчаку круглосуточный домашний арест на два месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. 16 августа Грымчака арестовали с залогом в шесть миллионов.

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Теги: суд, арест, домашний арест, Вакс, Юрий Грымчак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    14.02.2020, 02:33
Оценка:  -6
Boxerogos
Минветеранов?Эта та самая шарашкина конторка,которая пилит бюджет как хочет,прикрывая при этом уголовных преступников с ксивами УродоБыдлоДегенератов(УБД)?
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